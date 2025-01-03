Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 18:05
Norm fazlası olarak yer değiştirdim. İl içi 3 yıl sıfırlandı mı?

Kasım ayında norm fazlası olarak başka bir okula atandım. İkinci dönem başında orada göreve başlayacağım.

İl içi yer değiştirmede "aynı kurumda 3 yıl" ya da "aynı ilde 3 yıl" durumu mu geçerli?


yunko
Aday Memur
03 Ocak 2025 18:11

Sıfırlanmaz. İl içi yapabilirsiniz. Zorunlu olarak yapıldığından etkilemez

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