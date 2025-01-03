KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Ocak 2025 18:10
İKM Alım

Arkadaşlar kpss puanım 73 istanbul anadoluya ikm başvurmak için alım bekliyorum. Sizce alımlar ve sağlık kontrolü ne zaman olur? 8-9 kilo fazlam var vermeye çalışıyorum yetişir miyim ?


Aliyigittt
Aday Memur
03 Ocak 2025 19:18

Yetişir mart nisanı bulacak bu gidişle


yigitorhans
Aday Memur
03 Ocak 2025 19:45

bi süre daha işsiziz galba

Aliyigittt, 37 dk. önce

Yetişir mart nisanı bulacak bu gidişle

Toplam 2 mesaj

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