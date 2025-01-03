Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2025 18:31
En düşük maaş alan memur bakanlığı
-Haklarımızın adil olduğunu düşünüyor musunuz?(ekonomik ve sosyal haklar) -Yeni bakan da Bekir Bozdağ gibi personeli umursamıyor sizler ne düşünüyorsunuz bir umudunuz var mı ?

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