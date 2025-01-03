En düşük maaş alan memur bakanlığı

-Haklarımızın adil olduğunu düşünüyor musunuz?(ekonomik ve sosyal haklar) -Yeni bakan da Bekir Bozdağ gibi personeli umursamıyor sizler ne düşünüyorsunuz bir umudunuz var mı ?

-Haklarımızın adil olduğunu düşünüyor musunuz?(ekonomik ve sosyal haklar) -Yeni bakan da Bekir Bozdağ gibi personeli umursamıyor sizler ne düşünüyorsunuz bir umudunuz var mı ?