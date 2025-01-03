Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2025 20:02
Sağlık bakanlığı atama birimi

Arkadaşlar merhaba. 2 gündür sağlık bakanlığını arıyorum. Atama birimine bağlayın diyorum. Yaklaşık 15defa aradım. Kimse teli açmıyor. Bu konuda yardımcı olacak biri var mı?


acnn
Aday Memur
03 Ocak 2025 20:08

Açsalar bile hiçbir şey bilmiyorlar.Ters ters konuşup kapatıyorlar


A.mehmet02
Aday Memur
03 Ocak 2025 20:55

Hocam valla daha açanı bulamadım. Adamlar ankarayı arıyoruz diyorlar

Abi 15defa aradım iki günde. Çalıyor çalıyor. Açan yok

acnn, 2 saat önce

Açsalar bile hiçbir şey bilmiyorlar.Ters ters konuşup kapatıyorlar


richierich1
03 Ocak 2025 21:43

bunların hepsi görevden azledilmesi gerekir nerede recep akdağ nerede şimdikiler akdağ baba adamdı

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