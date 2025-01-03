Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ocak 2025 20:36
idari soruşturma
İdari mahkemesinde disiplin cezası iptal edildi. Valilik istinafa taşıdı. Kararın değişme durumu varmıdır

Patron El Patrona
Aday Memur
03 Ocak 2025 20:39

İstisnafa taşınmayan dava olmuyor. Hepsi istinafa gidiyor. Fakat istinaf mahkemesi hâkimin verdiği kararı dikkate alıyor. Çünkü polisin işkenceci olduğunu biliyor.


policeofficer63
Memur
03 Ocak 2025 21:38

Patron el patrona arkadaşın dediği gibi kolay kolay istinaf aşamasına gitmeyen dosya yok kaybettiklerini bile bile uzatıyorlar süreci hepsi o, ayrıca yürütmeyi durdurma da bölge idare mahkemeleri kararı değiştirebiliyor ama iptal kararlarını istinaf mahkemesi kolay kolay değiştirmiyor

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