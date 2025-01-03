Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 20:47
İl İçi Sıra Tayin
il içi sıra tayinin mantığını ve nasıl işlediğini izah edebilir misiniz ?

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