Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ocak 2025 22:25
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gidip ilişkiye girdim çıkışta polisler geldi idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bilen biri varsa cevap verir mi rica etsem

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerAdana iline tercih yapmak isteyenlerYeni atama yönetmeliği hakkında2025 genel atama dönemi5510'lu malulen emekli maaş bilgisiResmi araçla kazaYılbaşı görevi ve taltif2025 Ocak ayı zam beklentisi

Sözlük

beyaz show 1 balık temizlemek 2 dik başlı 1 tesel-ya 2 abartılı anlatım 2 diyet yapana kurulacak cümle 4 ocak 2025 memur zammı 4 hüzünlü olmak 2 Blade Runner 1 diskalkuli 4

Son Haberler

Tel Abyadlı aşiretler, PKK/YPG işgaline karşı yeni yönetimden destek istediMTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 OcakArama kurtarmada TSK'ya milli sistem desteğiTaksinin arka koltuğunda doğum: Anne ve bebek sağlıklıDepremde 51 kişinin öldüğü binaların müteahhidi tahliye edildi

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri