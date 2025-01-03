Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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03 Ocak 2025 22:48
Yüksek Lisans derece kademe

Askeri personel olarak yüksek lisans bitirildiği zaman diğer devlet memurları gibi derece kademeleri direkt olarak veriliyor mu yoksa ocak ayında yapılan kıdem başvurusu ile hak kazanılırsa (rütbe terfi) derece kademe mi işleniyor?

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