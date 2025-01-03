Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2025 22:57
3+1 uygulamasında askerlik

Bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyorum. Askerlik sebebiyle kurumdan çıkışım yapıldı ve askerlik bitince (1 ay sonra) yeniden işe alındım. İşten çıkışım yapılınca kadroya geçmek için tamamlamam gereken 3 yıl sıfırlanmaz değil mi?

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