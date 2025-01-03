KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2025 23:53
Euaş Marmara Ereğlisi hakkında

Kurum ve ilçe hakkında bilgisi olan var mıdır ? Nasıl bi yer,kiralar ,kurumdaki maaş/iş durumları vs.Şimdiden teşekkür ederim


farefar
Aday Memur
03 Ocak 2025 23:55
Kurum ve ilçe hakkında bilgisi olan var mıdır ? Nasıl bi yer,kiralar ,kurumdaki maaş/iş durumları vs.Şimdiden teşekkür ederim
Toplam 1 mesaj

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