Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 00:00
Ankara hastaneleri hakkında.

Ankara'daki devlet hastanelerine tıbbi sekreter olarak tercih yapacağım. Hastaneler konusunda bilgisi olan var mı? Çalışma şartları, merkeze yakınlık...v.b.

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