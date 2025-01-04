KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
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04 Ocak 2025 00:04
Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylık

İyi akşamlar,

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa başvuracağım ama p93 türü önlisans kpss'sine bu yıl girmedim. Bu şekilde başvurursam bir sonuç elde eder miyim yoksa seneyi mi beklemeliyim?

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