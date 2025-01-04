KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ocak 2025 00:10
Katiplik

Katiplikten bazı durumlardan dolayi istifa veren biri istifadan 2 sene sonra tekrar katıp olmak isterse ve yas sinirinda ise bu durumun dezavantajı olur mu kuruma koşulları sağlayıp geri dönmek mümkün olur mu kırıcı yorum yapmadan yazarsanız sevinirim

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