Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 00:18
2. sinav tedbiri/cezasi 2 yila indi (Merkezi sistem sınav yönergesinde yeni duzenleme)

(4) Genel Müdürlükçe hazırlanan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen salon

görevlileri ile güvenlik talimatına uygun hareket etmeyen sınav evrakı nakil/koruma görevlileri ve bu

Yönergede belirtilen görevlerini yerine getirmeyen tüm görevliler hakkında ilgili disiplin yönetmeliğine

göre işlem yapılır. Bu görevlilere Genel Müdürlüğün yaptığı sınavlarda bir yıl süreyle, tekrarı hâlinde

iki yıl, ikinci tekrarında ise üç yıl süreyle sınav görevi verilmez. Adayın sınavının iptaline sebep olan

görevlilere ise beş yıl süreyle sınav görevi verilmez.

(5) MEBBİS üzerinden sınav görevini onaylayanlardan bir takvim yılı içinde geçerli mazereti

olmaksızın iki defa görevini iptal ettirenlere son görevini iptal ettiği tarihten itibaren bir yıl süreyle sınav

görevi verilmez.

Sınav görev yaptırımı uygulanan personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 1

Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, sınav görev yaptırımı uygulanan personelin

görev yaptırım süreleri bu yönergeye göre yeniden düzenlenir.

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