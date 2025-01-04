Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Ocak 2025 00:30
Merkez Kariyer uzman Yardımcısı Maaşı

Arkadaşlar savunma saniyinde iibf mezunu bir uzman yardımcısı 70bin aldığını iddia etti , ben tüm uzmanların hangi bakanlıkta olursa olsun aynı maaşı aldığını sanıyordum. Bu durumun istisnaları var mıdır ? Kültür turizmdeki bir uzmanla ticaretteki bir uzmanın maaş farkı oluyor mu

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