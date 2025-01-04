Kamu Personel Bütçesinin 1/3'ünün öğretmenlere Gitmesi

Öğretmen-Sen ekonomik krizin ortasında uzman öğretmenlere 8 bin TL, başöğretmenlere 12 bin TL ilave zam yaptıkları için memur maaşını düşük seviyede tutmamışlardır umarım. Yetti çünkü bu adaletsizlik artık

Öğretmen-Sen ekonomik krizin ortasında uzman öğretmenlere 8 bin TL, başöğretmenlere 12 bin TL ilave zam yaptıkları için memur maaşını düşük seviyede tutmamışlardır umarım. Yetti çünkü bu adaletsizlik artık