Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2025 00:37
Kamu Personel Bütçesinin 1/3'ünün öğretmenlere Gitmesi
Öğretmen-Sen ekonomik krizin ortasında uzman öğretmenlere 8 bin TL, başöğretmenlere 12 bin TL ilave zam yaptıkları için memur maaşını düşük seviyede tutmamışlardır umarım. Yetti çünkü bu adaletsizlik artık

falancaolsun
Memur
04 Ocak 2025 00:39
2025 kamu personel bütçesinin 1/3'ünü nasıl olur da tüm memurların 1/5'ini oluşturan öğretmenlere gidiyor arkadaş. 3600 ek göstergeden de öğretmenlere 7-8 bin TL arası iyileştirme yapılmıştı
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