Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 00:55
sağlık bakanlığı 3+1 sözleşmeli personelin özel sektördeki eşi için el durumu yayını olur mu? yoksa
açık bilgiler sunarsanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

AİLE BİRLİĞİ HAKKINDA YARDIMYeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalımAdana sehır hastanesı hakkında bilgi2023 ocakta tayini iptal ettirenlerKayseri devlet hastanesinde hemşirelikistifa hakkında Hemşireyim 2025 Ocak iller arası tayin Bursa şehir hastanesi mi bursa eğitim araştırma hastanesi mi Ünvan değişikliğiIller arasi yer degistirme (hemsire)Sağlıklı hayat merkezlerinde çalışan Sosyal Çalışmacılar var mı ?

Sözlük

gül suyu 5 12 üzüm ritüeli 1 Omay lah 1 Poşet ister misiniz 2 gezen oğlak 2 abartılı anlatım 2 kasıtlı yalnızlaştırmak 3 geçici dövme 13 beterin beteri 1 papatya 1

Son Haberler

Marmara Üniversitesi, TÜBİTAK'ı ilanda tanımıyor!4 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıTrendyol 1. Lig'de olaylı maç: Tribün olaylarında 7 gözaltıEnflasyon verileri açıklandı, kira artış oranı netleşti'11. Necip Fazıl Ödülleri' sahiplerini buldu

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri