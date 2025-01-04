KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 04:39
Tavsiye ve veda niteliginde

Merhaba arkadaşlar bugün atama sonuçlarına göre istediğim kuruma atandım emek veren bu süreçte herkes benim gözümde başarılı 7 sene özel sektör hayatım vardı Kasım ayında istifa edip kpss ye yaklaşık 1 yıl çalıştım bu süreçte olumsuzluklarda karşıma çıktı fakat pes etmedim suna inanıyorum Allah emek verenin emeğini zayi kılmaz puan analizleri yaptım Allaha şükür yakın sonuçlara ulaştım iibf anlamında konu başlıklarında mevcut tercih anlamında yardım isteyen arkadaşlara karşılıksız yardımda bulundum atanan arkadaşlar oldu iibf noktasında puanların afaki kapatacağı söylendi ben bunlara inat puan skalasini belirttim bu süreç kendi adıma yıpratıcı geçti belirli süre aranızda olamicam kazanan arkadaşlara yeni görev yerlerinde başarılar dilerim kazanamayanlar ise üzülmesinler güzel olacak şeyler zaman alabilir hepiniz Allaha emanet olun

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