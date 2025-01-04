Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 08:29
Antalya Sağlık Evleri Hakkında(Ebe)

İyi günler, 2025 Sağlık bakanlığı iller arası tayinde. Maalesef ücra olmayan 3-4 tane sağlık evi açılmış. Bunların hepsi Antalya'da. Zaten az sayıda sağlık evi var, diğer Manisa gibi ücralar gidilecek gibi değil, arayıp görüştük ücraların kiminde sağlık evi yok kiminde lojman.

Benim sorum şu Antalya'da özellikle Kaş'a bağlı Palamut ve Yaylabayındır(gömbe) sağlık evleri ile görüştüm gayet temizler. Sizce 24 bin puanla gelme ihtimalleri var mı? Yoksa ölü tercih olarak görüp başka yerlere mi yönelmemiz lazım? Bu puanlarla nereleri önerirsiniz?

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