KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


04 Ocak 2025 09:47
Çürük raporu olan biri kaymakam olabilir mi?

Herkese merhaba eskiden temizlik takıntım vardı psikiyatriye gittim şimdi çok şükür geçti ama askerlik yapamadım kaymakam olmak istiyorum,sizce bu durum bana engel olur mu?

Çok Yazılan Konular

kamu gözetimi uzman yardİhracatçı BirlikleriTİM PERSONEL ALIMI 2025

Sözlük

rüyada deniz görmek 4 ben bu odaya neden gelmiştim 1 Omay lah 1 sürekli şikayet eden insan 3 aslında hiç sevilmediğini öğrenmek 7 ankara'ya deniz de gelir sen bana gelmezsin 3 soba yanında kıvrılıp uyumak 1 sofraya aç oturup aç kalkmak 1 poşet çay 3 uçak yolculuğunun güzelliği 1

Son Haberler

Benzine zam geliyorYaşlı adamın ölümüne düğünde ateşlenen mermi neden olmuşKurye, mesai saati bildirilecek, uymayana ceza var!Borç kavgası can aldı: 1 ölü 1 yaralıEnflasyon verileri açıklandı, kira artış oranı netleşti

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı