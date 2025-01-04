Memur = Memur Emeklisi

Memur ve Memur Emeklisi ne zaman anlayacak, bu iki grup birbirinin tamamlayıcısıdır. Her memur bir memur emeklisi adayıdır. Birbirine omuz vermeden nasıl olacak bu hak arayışlar! Bakın zamlar açıklanırken ikisi bir arada açıklanıyor. Memur ve memur emeklisi maaşı en az sgk emeklisi seviyesine çıkarılmalı ve 3600 ek gösterge sözü tutulmalıdır.

Memur ve Memur Emeklisi ne zaman anlayacak, bu iki grup birbirinin tamamlayıcısıdır. Her memur bir memur emeklisi adayıdır. Birbirine omuz vermeden nasıl olacak bu hak arayışlar! Bakın zamlar açıklanırken ikisi bir arada açıklanıyor. Memur ve memur emeklisi maaşı en az sgk emeklisi seviyesine çıkarılmalı ve 3600 ek gösterge sözü tutulmalıdır.