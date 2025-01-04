Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2025 09:54
Memur = Memur Emeklisi
Memur ve Memur Emeklisi ne zaman anlayacak, bu iki grup birbirinin tamamlayıcısıdır. Her memur bir memur emeklisi adayıdır. Birbirine omuz vermeden nasıl olacak bu hak arayışlar! Bakın zamlar açıklanırken ikisi bir arada açıklanıyor. Memur ve memur emeklisi maaşı en az sgk emeklisi seviyesine çıkarılmalı ve 3600 ek gösterge sözü tutulmalıdır.

Bozkurtbakışlı
Şef
04 Ocak 2025 10:04
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