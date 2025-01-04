Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Ocak 2025 10:03
türkşeker genel müdürlüğü ile ilgili bilgisi olan?

merhaba başlıkta belirttiğim gibi türkşeker genel müdürlüğü binası ile ilgili bilgisi olan var mı? nasıl bi kurum? oturmuş bi kurum mu?

genel müdürlük binasının şartları, iş yoğunluğu nasıl? servis var mı

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