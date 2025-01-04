Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 10:45
2023 Ocak ve Haziran Ataması Ceza Alanlar

Arkadaşlar 2025 Ocak atamasına tercih veremememiz çok saçma ve hukuka aykırı değil mi? Değişen yönetmeliğin geçmişi kapsadığı nerde görülmüş

Şahsen ben 2023 Ocak Atamasıyla ceza alan biriyim... 2024 Haziran atamasına tercih verdim ama 2025 atamasına tercih veremiyorum?

Benim bir arkadaşım vardı. 2023 ocak ayında gitmeyip ceza almıştı... 2024 haziran atamasına tercih yapıp yerini değiştirdi... O zaman o ve onun gibilerin ataması da iptal edilsin. Geriye dönük işleyecekse herkese işlesin

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