Asgari ücretli memura doğru

Son CB seçimlerinde memura zam verilmeyecekti. Seçim iki taraf için de kritik sürece girince, Kılıçdaroğlu memur kartını ortaya koydu ve Erdoğan da mecburen zam verdi. Yoksa şu an memurun durumu memur emeklisinden farklı olmazdı. Ufukta görünen en yakın seçim üç yıl sonra. Üç yıla kadar maaşlarınızda adil bir iyileştirme beklemeyin. Ki seçimler maaşlarınızda bir artış olacağı anlamına da gelmez. Eğer seçim yine kritik olursa o zaman dişe dokunur bir artış gelebilir. Bütün sendikal ve iktidar süreci bu şekilde devam ederse herkes asgari ücret ve az daha üstü maaşlara hazırlıklı olsun.