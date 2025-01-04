Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2025 13:17
CB Açıklama Yaptı
En düşük emekli aylığı ile ilgili Ocak ayında çalışma yapacağız dedi. memur ve diğer emeklilerle ilgili refah konusu yalan oldu.

kerten.kele
Şef
04 Ocak 2025 13:21
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