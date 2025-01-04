CB Açıklama Yaptı

En düşük emekli aylığı ile ilgili Ocak ayında çalışma yapacağız dedi. memur ve diğer emeklilerle ilgili refah konusu yalan oldu.

En düşük emekli aylığı ile ilgili Ocak ayında çalışma yapacağız dedi. memur ve diğer emeklilerle ilgili refah konusu yalan oldu.