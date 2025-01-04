Hazine Avukatlığı Atama Süreci Hakkında

Merhaba arkadaşlar. Dün açıklanan tercih sonuçlarına göre bir ilimizin Hazine Avukatlığı kadrosuna yerleştim. Bu benim ilk atamam ve illa ki benim gibi süreç ile ilgili bilgi edinmek isteyen başka arkadaşlarımız da vardır. Sormak istediğim şeye geçmeden önce, daha önce bu yollardan geçmiş arkadaşlarımız varsa, süreç ile ilgili bizi aydınlatmaları çok makbule geçerdi.

Şimdi asıl konuya geleyim. Biraz araştırma yaptım, yerleştirildiğim daireye ulaştım, onlardan bilgi almaya çalıştım. Sonuç olarak elde ettiğim "teyide muhtaç" bilgilere göre, bakanlık web sitesinden ilan yayınlıyor; evrak teslimi için bir süre veriliyor. 2023/2 atama dönemine ait duyuru linkini aşağıya bırakıyorum.

https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-ve-maliye-bakanligi-bashukuk-musavirligi-ve-muhakemat-genel-mudurlugu-kpss-2023-2-yerlestirmesi-hakkinda-duyuru

Bu sayfaya göre aranan belgelerde hem onaylı avukat ruhsatname örneği, hem de staj bitim belgesi istenmiş. Benim bildiğim staj bitim belgesi, ruhsatı hemen almak istemeyen yahut başka barodan almak isteyenler için düzenlenen bir belgeydi ve ben ruhsatımı staj yaptığım barodan aldığım için bu belgeye hiçbir zaman sahip olmadım, sonradan edinip edinemeyeceğimi de bilmiyorum. Öte yandan, ruhsat sahibi olmak aranan başlıca nitelikti. Yani stajını bitirip ruhsatını almamış birisinin bu kadroya zaten başvuramaması gerekiyor. Haliyle bu durum kafamı karıştırdı. Bununla ilgili bilgisi olan var mıdır?

Yine bu duyuruya göre, evrak tesliminin elden bakanlığa (Ankara'ya) yapılması gerekiyor. Ancak daireye ulaştığımda evrakları atandığım ile getirmemi söylemişlerdi. Elbette ben de yanlış anlamış olabilirim ama sonuç olarak evrakları nereye teslim ediyoruz?

Diğer bir sorum evrak tesliminden sonra (güvenlik soruşturması, tebligat? vs.) süreç nasıl işliyor? Takribi ne kadar süre içinde işe başlayabilirim? Ve de işe ne zaman başlamam gerektiğini nasıl öğreneceğim?

Sormak istediğim başka şeyler de var ancak bu haliyle bile uzun bir yazı oldu. Yine de bu dönem kurum avukatından daha fazla hazine avukatı alındığı için konunun müstakil bir başlığı hak ettiğini düşündüm. Buraya kadar okuyarak ayırdığınız zaman için teşekkür ediyor, konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlardan dönüşlerini bekliyorum.