KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 13:27
Hazine Avukatlığı Atama Süreci Hakkında

Merhaba arkadaşlar. Dün açıklanan tercih sonuçlarına göre bir ilimizin Hazine Avukatlığı kadrosuna yerleştim. Bu benim ilk atamam ve illa ki benim gibi süreç ile ilgili bilgi edinmek isteyen başka arkadaşlarımız da vardır. Sormak istediğim şeye geçmeden önce, daha önce bu yollardan geçmiş arkadaşlarımız varsa, süreç ile ilgili bizi aydınlatmaları çok makbule geçerdi.

Şimdi asıl konuya geleyim. Biraz araştırma yaptım, yerleştirildiğim daireye ulaştım, onlardan bilgi almaya çalıştım. Sonuç olarak elde ettiğim "teyide muhtaç" bilgilere göre, bakanlık web sitesinden ilan yayınlıyor; evrak teslimi için bir süre veriliyor. 2023/2 atama dönemine ait duyuru linkini aşağıya bırakıyorum.

https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-ve-maliye-bakanligi-bashukuk-musavirligi-ve-muhakemat-genel-mudurlugu-kpss-2023-2-yerlestirmesi-hakkinda-duyuru

Bu sayfaya göre aranan belgelerde hem onaylı avukat ruhsatname örneği, hem de staj bitim belgesi istenmiş. Benim bildiğim staj bitim belgesi, ruhsatı hemen almak istemeyen yahut başka barodan almak isteyenler için düzenlenen bir belgeydi ve ben ruhsatımı staj yaptığım barodan aldığım için bu belgeye hiçbir zaman sahip olmadım, sonradan edinip edinemeyeceğimi de bilmiyorum. Öte yandan, ruhsat sahibi olmak aranan başlıca nitelikti. Yani stajını bitirip ruhsatını almamış birisinin bu kadroya zaten başvuramaması gerekiyor. Haliyle bu durum kafamı karıştırdı. Bununla ilgili bilgisi olan var mıdır?

Yine bu duyuruya göre, evrak tesliminin elden bakanlığa (Ankara'ya) yapılması gerekiyor. Ancak daireye ulaştığımda evrakları atandığım ile getirmemi söylemişlerdi. Elbette ben de yanlış anlamış olabilirim ama sonuç olarak evrakları nereye teslim ediyoruz?

Diğer bir sorum evrak tesliminden sonra (güvenlik soruşturması, tebligat? vs.) süreç nasıl işliyor? Takribi ne kadar süre içinde işe başlayabilirim? Ve de işe ne zaman başlamam gerektiğini nasıl öğreneceğim?

Sormak istediğim başka şeyler de var ancak bu haliyle bile uzun bir yazı oldu. Yine de bu dönem kurum avukatından daha fazla hazine avukatı alındığı için konunun müstakil bir başlığı hak ettiğini düşündüm. Buraya kadar okuyarak ayırdığınız zaman için teşekkür ediyor, konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlardan dönüşlerini bekliyorum.

Çok Yazılan Konular

Merkezi alım sonuçları/iibfMerkezi atama iibf2024/2 merkezi atama bekleme konusuKPSS B 35 yaşZonguldak taş kömür kurumuTavsiye ve veda niteligindeTürkiye Petrolleri (TPAO) Yaş SınırıAdalet Bakanlığı alımıMerkezi atama da yerleşip gitmezsek GUY alımına başvurabilir miyiz? Türk şeker alım sınavı

Sözlük

sözlükte düşünce özgürlüğü 9 gassal 3 poşet çay 3 yaprak sarması 15 evlilik korkusu 3 hayata küsmek 1 günaydın sözlük 2 İçim Yanar 2 balina 1 Eskileri düşünmek özlemek bir rahasızlık mı 9

Son Haberler

Tüm binayı yaktı! Tüyler ürperten olayda ifadesi ortaya çıktıÖğretmenler en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimi Beyanında bulunacakYönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacake-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandıCevdet Yılmaz: Temel makroekonomik göstergelerdeki hedefleri gerçekleştirdik

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı