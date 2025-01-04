Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 13:46
Saglik evi

Arkadaşlar 4400 puanım var manisa da saglik evi düşünüyorum. Sizce orada ne yapılıyor çalışan bilen var mı nöbet olayı var mı kalacak yer rahat bulabilir miyim dogum yaptirmam beklenir mi benden bunlar çok önemli yardımcı olabilirseniz çok sevinirim birde maaşlar nasıl orada hastaneye aynı mı sizce

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