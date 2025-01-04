Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2025 13:56
Tayin hakkında bilgi

Merhaba arkadaşlar Şubat'ta iki yılım doluyor sözleşmeli infaz koruma memuruyum tayın yazabilirmiyim herkes bişi diyor sizlerden bilgi almak istiyorum iki yılına dolduran yazabilir mi normalde


E.Kayı Han
Editor
04 Ocak 2025 14:34

Yazamazsın.


katip1988
Şube Müdürü
04 Ocak 2025 14:40

eş durumu vs olmadan zor. becayiş olabilir. onceki tayinler nasil olmus cte sitesine gözatmanda fayda var. sözleşmeli memur kadro almadan tayin olamaz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiAdalet Bakanlığı memurlarının akıbeti ne olacak?En düşük maaş alan memur bakanlığı Cezaevi İdare memurlarıSon düzlükteyimİcra Md Yrd-Yazı işleri müdürlüğü ( geçiş)Bilenlere ve düşünenlere sorularTayin döneminde askerlik süresinin sayılıp sayılmaması hakkında..Tayin hakkında bilgiTüm memur arkadaslar Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi unutmayin

Sözlük

çirkin olmak 1 beyaz show 1 pilavın daha çok su kaldırması olayı 3 abartılı anlatım 2 Bugün olanlar 2 ocak 2025 memur zammı 4 boru sesi 3 sözlükte düşünce özgürlüğü 9 tuvalet fırçasını paylaşamamak 1 bir ülkenin geri kalmış olduğunu anlamanın yolları 2

Son Haberler

'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'Türk Profesör gizemli şekilde İngiltere'de hayatını kaybetti'Influencer'lara yasal ve etik eğitimDört farklı özel şartla, alınacak aday nasıl tarif edilir?Türk Lirası'yla dış ticaret hacmi 2024'te 1,1 trilyon lirayı aştı

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı