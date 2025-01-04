Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2025 13:56
Tayin

Merhaba arkadaşlar Şubat'ta iki yılım doluyor sözleşmeli infaz koruma memuruyum tayın yazabilirmiyim herkes bişi diyor sizlerden bilgi almak istiyorum iki yılına dolduran yazabilir mi normalde

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