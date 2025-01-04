Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2025 14:04
hizmetli memur
Adalet bakanlığı personel eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak hizmetli memur ne iş yapar evrak büro diyende var temizlik diyende lisans mezunu olarak başvurcam hizmetli olarak görev yapan veya bilen bilgilendirebilir mi

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