Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 14:19
2025 iller arası tayin sonrası eş durumu

5 YILDIR HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞIYORUM EŞİM 2 YIL 8 AYDIR ÇALIŞIYOR HEMŞİRE OLARAK İKİMİZDE TOPLU KADROYA GEÇİŞTE KADROYA GEÇTİK. ESKİŞEHİRDE ÇALIŞIYORUZ(2 NİN E SİNDE )GEÇMEK İSTEDİĞİMİZ YERLER . MERSİN (1 İN B'SİNDE) ADANA(1 İN C SİNDE ) GAZİANTEP (1 İN E SİNDE ) ŞANLIURFA(5'İN D SİNDE ) ANTALYA (2 NİN E SİNDE ) TAYİN SONRASI EŞ DURUMU İLE EŞİMİ ÇEKMEK İSTEDİĞİMDE HANGİ ŞEHİRLERDE SIKINTI YAŞARIZ ? YENİ YÖNETMELİK BU KADAR SAÇMA OLMAMALI.


ferhat koca
Aday Memur
05 Ocak 2025 01:30

+


Stu07
05 Ocak 2025 08:41

Ferhat bey iki eş sağlık bakanlığı personeli ise iller arası tayin sonrası diğer eş tayin isteyen eşe tâbi?dir(1yıl).Yani pdc de boşluk olması durumunda yanınıza aynı ile gelir. Güncel yönetmelikleri okuyun maddeleri iyi tahlil edin. Söylediğim durumu yakında yaşadık. Aktif yönetmelikde bu durum geçerli mi araştırın. Kaldırılmadığını zannediyorum ama genede bi okuyun.


Serefer
Aday Memur
05 Ocak 2025 10:19

Hocam aynı dediiğin durumdan muzdaribiz o yüzden iller arasına başvurmayı düşünemedik bile korkudan. A, B ve C bölgelerine eş durumu yapmak isterseniz direkt red gelir. D veya E grubunda da doluluk oranına göre kabul veya red gelir bilginiz olsun. Ona göre karar verin. Risk çok fazla bu yönetmelik sonrası. Bir de diyelimki red geldi. 1 yıl gittiğiniz yerde fiili çalışma şartı var durduk yere ayrı kalmayın


ferhat koca
Aday Memur
05 Ocak 2025 14:07

Hocam valla bilemiyorum 20. Madde direk d veya e de birleştiririm diyor. O 1 yıl kalma şartı üst yazıda Aile birliği durumu dışında dedilerdi bana ama inanın kimse net bir şey demiyor ve bilmiyorlar. En olmadı çıkarsa bakanlığa gider sorarım baktım gelmesi çok zor cezaya düşer gitmem.

Serefer, Bugün

Hocam aynı dediiğin durumdan muzdaribiz o yüzden iller arasına başvurmayı düşünemedik bile korkudan. A, B ve C bölgelerine eş durumu yapmak isterseniz direkt red gelir. D veya E grubunda da doluluk oranına göre kabul veya red gelir bilginiz olsun. Ona göre karar verin. Risk çok fazla bu yönetmelik sonrası. Bir de diyelimki red geldi. 1 yıl gittiğiniz yerde fiili çalışma şartı var durduk yere ayrı kalmayın


nurettindlc
Aday Memur
05 Ocak 2025 20:01

Bende aynı durumdan muzdaribim. Ben paramediğim eşim ATT ikimizde Kastamonu'da çalışıyoruz. Ben Çankırı'ya tayin isteyeceğim ancak eşim eş durumu ile gelebilir mi bilmiyorum. ATT bölge hizmet grubunda Kastamonu (4D) / Çankırı (4C). Ya da gelemezse bile nasıl bir yol izleyecekler çünkü 20. maddede aile birliğinin D E gurubu hizmet ilinde sağlanması esastır. Sağlanamaması halinde... diye devam ediyor. Benim asıl merak ettiğim geçen yıllarda bu mevzuat nasıldı ? yani yine aynı şeyler var mıydı? Eskiden E grubu yoktu yeni eklendi o yüzden mevzuata eskiden C ve D olan kısımlar D ve E olarak değiştirilmiş olabilir. Eğer o şekilde olduysa sorun teşkil etmez.


Serefer
Aday Memur
05 Ocak 2025 21:21

Hocam Kastamonu 4/D olduğu için eşiniz gelemez. Red gelir. D veya E de sağlanamaması durumu ise şu şekilde siz veya eşiniz A,B veya C grubundasınızdır o zaman D veya E de sağlanamayacak yani haliyle.

Ancak eşiniz D grubunda olduğu için direkt red gelecektir. O yüzden bence tercih veripte en kötü 1 yıl ayrı kalmayın. Bende şu an Çankırıda çalışıyorum. ankaraya gitmek istiyoruz ancak bu yönetmelikten dolayı gidemiyoruz. Bu yönetmelik eskiden de vardı fakat iller arası tayini sonrası eş durumu için önemsenmiyordu. Bu iller arasına özel bir durum. Ve muntemelen bundan sonra her eş durumunda buna bakılacak. Yani anlayacağınız bizim veya eşimizin çalıştığı bölge D veya E ise kaldık buralarda geçmiş olsun. Moraller bozuk ailecek..

nurettindlc, 3 saat önce

Bende aynı durumdan muzdaribim. Ben paramediğim eşim ATT ikimizde Kastamonu'da çalışıyoruz. Ben Çankırı'ya tayin isteyeceğim ancak eşim eş durumu ile gelebilir mi bilmiyorum. ATT bölge hizmet grubunda Kastamonu (4D) / Çankırı (4C). Ya da gelemezse bile nasıl bir yol izleyecekler çünkü 20. maddede aile birliğinin D E gurubu hizmet ilinde sağlanması esastır. Sağlanamaması halinde... diye devam ediyor. Benim asıl merak ettiğim geçen yıllarda bu mevzuat nasıldı ? yani yine aynı şeyler var mıydı? Eskiden E grubu yoktu yeni eklendi o yüzden mevzuata eskiden C ve D olan kısımlar D ve E olarak değiştirilmiş olabilir. Eğer o şekilde olduysa sorun teşkil etmez.


Spekerr
Aday Memur
05 Ocak 2025 21:42

Bir kaç defa yazmıştım hocam 28.11.2024 alt bölge tayini ile başlangıç yapıp eş durumu istedik üçüncü defadır red yiyoruz ikimiz de kadroluyuz bir yıl çalışma şartı aile birliği içinde geçerli isterseniz özelden bakanlıktan gelen cevapları atabilirim.Yeni çıkan yönetmelik öncesi olsaydı onaylanacaktı .

ferhat koca, 9 saat önce

Hocam valla bilemiyorum 20. Madde direk d veya e de birleştiririm diyor. O 1 yıl kalma şartı üst yazıda Aile birliği durumu dışında dedilerdi bana ama inanın kimse net bir şey demiyor ve bilmiyorlar. En olmadı çıkarsa bakanlığa gider sorarım baktım gelmesi çok zor cezaya düşer gitmem.


dvtclk
Memur
05 Ocak 2025 21:49
Bu D ve E grubu olayında kimin görev yerini baz alıyolar acaba. Ben anestezi eşim radyoloji teknikeri ikimiz de İstanbulda'yız. Antalya yazmayı düşünüyorum. Antalya anestezi için c grubunda ama radyoloji için d grubunda. Radyoloji baz alınırsa yönetmeliğe uyuyor D grubu olduğu için ama Anestezi sayılırsa bu defa uymuyor saçma sapan bi durum.

Spekerr
Aday Memur
05 Ocak 2025 21:54

Grubu pdc si uyan eş durumu isterse onaylanır.

dvtclk, 1 saat önce
Bu D ve E grubu olayında kimin görev yerini baz alıyolar acaba. Ben anestezi eşim radyoloji teknikeri ikimiz de İstanbulda'yız. Antalya yazmayı düşünüyorum. Antalya anestezi için c grubunda ama radyoloji için d grubunda. Radyoloji baz alınırsa yönetmeliğe uyuyor D grubu olduğu için ama Anestezi sayılırsa bu defa uymuyor saçma sapan bi durum.
Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.2025 iller arası tayin sonrası eş durumuAİLE BİRLİĞİ HAKKINDA YARDIM2023 ocakta tayini iptal ettirenlerYeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalımistifa hakkında İstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyimÜnvan değişikliğiSağlık bakanlığı atama birimi2023 Ocak ve Haziran Ataması Ceza Alanlar

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 sonunda bu da oldu 3 sana acımayana acımayacaksın 2 çil 2 bi sus ya 2 Günde 40 zeytin yemek 3 off line 1 gassal 1 küstah tavırlar 1 implant 1

Son Haberler

Seyir halindeki servis minibüsü yandıİstanbul'da ciple seyyar satıcıya çarpıp mesire alanına uçtuSoykırımcı İsrail 2024'te Batı Şeria'da 16 binden fazla ihlal gerçekleştirdiTİHEK'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın sözlerine ilişkin açıklamaZirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golleriyle güldü

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı