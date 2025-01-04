2025 iller arası tayin sonrası eş durumu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Sorularınızı yanıtlıyorum.2025 iller arası tayin sonrası eş durumuAİLE BİRLİĞİ HAKKINDA YARDIM2023 ocakta tayini iptal ettirenlerYeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalımistifa hakkında İstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyimÜnvan değişikliğiSağlık bakanlığı atama birimi2023 Ocak ve Haziran Ataması Ceza Alanlar
Sözlük
Son Haberler
Seyir halindeki servis minibüsü yandıİstanbul'da ciple seyyar satıcıya çarpıp mesire alanına uçtuSoykırımcı İsrail 2024'te Batı Şeria'da 16 binden fazla ihlal gerçekleştirdiTİHEK'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın sözlerine ilişkin açıklamaZirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golleriyle güldü
Editörün Seçimi
Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı