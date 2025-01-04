2025 iller arası tayin sonrası eş durumu

Hocam Kastamonu 4/D olduğu için eşiniz gelemez. Red gelir. D veya E de sağlanamaması durumu ise şu şekilde siz veya eşiniz A,B veya C grubundasınızdır o zaman D veya E de sağlanamayacak yani haliyle.

Ancak eşiniz D grubunda olduğu için direkt red gelecektir. O yüzden bence tercih veripte en kötü 1 yıl ayrı kalmayın. Bende şu an Çankırıda çalışıyorum. ankaraya gitmek istiyoruz ancak bu yönetmelikten dolayı gidemiyoruz. Bu yönetmelik eskiden de vardı fakat iller arası tayini sonrası eş durumu için önemsenmiyordu. Bu iller arasına özel bir durum. Ve muntemelen bundan sonra her eş durumunda buna bakılacak. Yani anlayacağınız bizim veya eşimizin çalıştığı bölge D veya E ise kaldık buralarda geçmiş olsun. Moraller bozuk ailecek..