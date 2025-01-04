Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 14:19
2025 İLLER ARASI TAYİN SONRASI EŞDURUMU

5 YILDIR HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞIYORUM EŞİM 2 YIL 8 AYDIR ÇALIŞIYOR HEMŞİRE OLARAK İKİMİZDE TOPLU KADROYA GEÇİŞTE KADROYA GEÇTİK. ESKİŞEHİRDE ÇALIŞIYORUZ(2 NİN E SİNDE )GEÇMEK İSTEDİĞİMİZ YERLER . MERSİN (1 İN B'SİNDE) ADANA(1 İN C SİNDE ) GAZİANTEP (1 İN E SİNDE ) ŞANLIURFA(5'İN D SİNDE ) ANTALYA (2 NİN E SİNDE ) TAYİN SONRASI EŞ DURUMU İLE EŞİMİ ÇEKMEK İSTEDİĞİMDE HANGİ ŞEHİRLERDE SIKINTI YAŞARIZ ? YENİ YÖNETMELİK BU KADAR SAÇMA OLMAMALI.

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