Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2025 14:38
Tüm memur arkadaslar Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi unutmayin

sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda memurlar mal bildiriminde bulunmak zorunda arkadaşlar.

yönetmelik var özellikle yeni memur arkadaslar asagidaki linke tıklayıp okuyabilir.

ayrıca daha önce edinip bildirmediginiz mallar varsa bu bildirimde bildirirseniz disiplin soruşturması başlatılıyor.

tavsiyem daha önce bildirmediyseniz yine bildirmeyin yok ben disiplin soruşturması geçirmek istiyorum diyorsanız bildirmek size kalmis. kıstas maaşinizin 5 katını aşan mal, eşya, ziynet vs bildirmektir.

yonetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=90748&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

ilgili maddeler 3,4,11 e özellikle dikkat


EMSALXE
Aday Memur
04 Ocak 2025 15:07

kurumlar da gerekli uyarıyı yapmalı


katip1988
Şube Müdürü
04 Ocak 2025 15:16

şuana kadar bir tek meb yaptı diğerleri pek umursamıyor daha önce 2015 ve 2020 de yapıldığını da hatırlamıyorum

EMSALXE, 1 saat önce

kurumlar da gerekli uyarıyı yapmalı

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