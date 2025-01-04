Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 15:13
Ücretsiz Doğum ixni borçlanması yapanların durumu
3 yıl ücretsiz doğum izni kullanmıştım. Borçlanma yapıp ödedim. Bu ödemem emekliliğe esas hizmet süresine sayıldı ama başöğretmenliğe sayılmadı. Bunun için girişimde bulunuldu mu acaba, bilgisi olan var mı?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
04 Ocak 2025 15:18

Sonuç olarak calismadin. Ama bunu istiyorsun daha neler gorecegiz


Hocaanımm
04 Ocak 2025 15:30
E-devlette çalışmış gibi, ödeme yaptığım günler prim günüme eklendi. Çalışmadıysam neye istinaden prim günü verildi? Çalıştı isem ne iş yapıyordum, başka bir meslek mi yaptım? Kaldı ki başka meslekten geçenler bile sayıldı, öğretmenlik yapmadıkları halde. Bu arada aynı durum askerliğini öğretmen olarak yapmayanlar için de geçerli. Onların izinleri de sayılmalı. Sendika çalışmaları yapanların ücretsiz izinleri sayıldı ama...
SorunCevaplayıN, 58 dk. önce

Sonuç olarak calismadin. Ama bunu istiyorsun daha neler gorecegiz

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