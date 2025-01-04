Ücretsiz Doğum ixni borçlanması yapanların durumu

3 yıl ücretsiz doğum izni kullanmıştım. Borçlanma yapıp ödedim. Bu ödemem emekliliğe esas hizmet süresine sayıldı ama başöğretmenliğe sayılmadı. Bunun için girişimde bulunuldu mu acaba, bilgisi olan var mı?

3 yıl ücretsiz doğum izni kullanmıştım. Borçlanma yapıp ödedim. Bu ödemem emekliliğe esas hizmet süresine sayıldı ama başöğretmenliğe sayılmadı. Bunun için girişimde bulunuldu mu acaba, bilgisi olan var mı?