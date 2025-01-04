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04 Ocak 2025 15:30
üniversitelerden alınan belgeler ve ehliyete işleme

üniversitelerden belli bir ücret ödenerek

( SEM = sürekli eğitim merkezi) alınan belgeler

örneğin kepçe - kato - ekskavatör belgeleri geçerli sayılıyor mu? ehliyete işleniyor mu?

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