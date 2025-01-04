Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 15:35
Servis hemşire çalıştırma sayısı

Merhabalar devlet hasta hanelerinde serviste hemşireyi hasta sayısu baz alımarak tek çalıştırma halkı var mı

Çok Yazılan Konular

AİLE BİRLİĞİ HAKKINDA YARDIM2023 ocakta tayini iptal ettirenlerAdana sehır hastanesı hakkında bilgiYeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalımKayseri devlet hastanesinde hemşirelikHemşireyim 2025 Ocak iller arası tayin Bursa şehir hastanesi mi bursa eğitim araştırma hastanesi mi istifa hakkında Ünvan değişikliğiIller arasi yer degistirme (hemsire)Sorularınızı yanıtlıyorum.

Sözlük

pirinç pilavı 1 beyaz show 1 ocak 2025 memur zammı 4 kıbrıs şivesi 1 kod adı kırmızı 1 pilavın daha çok su kaldırması olayı 3 Bugün olanlar 2 kız çocuğu 1 uçak yolculuğunun güzelliği 1 yılbaşı gecesi evde olmak fakat yılbaşını evde kutlamamak 2

Son Haberler

'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'Türk Profesör gizemli şekilde İngiltere'de hayatını kaybetti'Influencer'lara yasal ve etik eğitimDört farklı özel şartla, alınacak aday nasıl tarif edilir?Türk Lirası'yla dış ticaret hacmi 2024'te 1,1 trilyon lirayı aştı

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı