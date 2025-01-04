Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 15:36
Eğitim bitti ama 10 yıl dolmasını mı beklemem gerekiyor

Uzmanlık videolarını izleyip bitirdim. İdare sistemden onaylamış ama ben yokum gözükmüyorum. Benim 10 yılım şubatta dolacak. Ondan dolayı mı gözükmüyorum acaba.

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