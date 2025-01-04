Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


04 Ocak 2025 16:02
Ek Gösterge Oranı Hk.

Selamün aleyküm. İç işleri başkanlığında teknisyen olarak görev yapıyorum. 4 yıllık lisans mezunuyum(mesleki). Bu ay 4/1 dereceye düştüm. Ek gösterge oranım 1250 olarak hesaplanmış Aralık maaş bordrosunda. Burada robota hesaplandığımda 1700 olarak hesaplıyor. Doğrusu hangisi bilgisi olan yardımcı olabilir mi. Mutemet hatası varmı hesaplamada.

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