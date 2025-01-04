Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Ocak 2025 16:04
Ek gösterge oranı

Selamün aleyküm. İç işleri başkanlığında teknisyen olarak görev yapıyorum. 4 yıllık lisans mezunuyum(mesleki). Bu ay 4/1 dereceye düştüm. Ek gösterge oranım 1250 olarak hesaplanmış Aralık maaş bordrosunda. Burada robota hesapladığımda 1700 olarak hesaplıyor. Doğrusu hangisi bilgisi olan yardımcı olabilir mi. Mutemet hatası varmı hesaplamada.


Eren.6161
Aday Memur
04 Ocak 2025 17:30

Ek göstergen kadrondan ödenir 1250 dogrudur.


Erhan6178
Aday Memur
04 Ocak 2025 18:08

Memurlar.net maaş robotunun neden böyle hesapladigi hakkında bir fikriniz var mı peki.

Eren.6161, 4 saat önce

Ek göstergen kadrondan ödenir 1250 dogrudur.


Eren.6161
Aday Memur
04 Ocak 2025 18:23
aynen 1700 müş. Oradaki ufak detayı görmedim yuksek ogrenim mezunları I sayılı ek gösterge cetvelinin teknik hizmetler sınıfı c) kısmında sayılıyor

Erhan6178
Aday Memur
04 Ocak 2025 19:02

Teşekkür ederim. Bir mutemete sorayım o zaman. Yanlış hesaplanmış gibi duruyor.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEş durumu geçici görevlendirme hakkındaAdana iline tercih yapmak isteyenler5510'lu malulen emekli maaş bilgisi2025 banka promosyonu2025 Ocak ayı zam beklentisiResmi araçla kaza

Sözlük

iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2 bekar adam mutfağı 2 coşmuş bir ekonomimiz var 1 acaba tam olarak ne demek istedi 1 bir yazarın açtığı bütün konulara yazmak 1 dik başlı 1 şu an çalan şarkı 1 günaydın sözlük 2 Haka dansı 2 balina 1

Son Haberler

Galatasaray 2025'e galibiyetle 'merhaba2 dediAkgün'den 4 maçta 4 gol 4 asist2 kadının öldüğü aileler arası silahlı kavgaya 4 tutuklamaRojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor'Ortadoğu ve Körfez'in ticarette lojistik merkezi Hatay olacak'

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı