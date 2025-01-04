Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2025 16:40
Maaş haczi

Arkadaşlar vakıfa 4, akbanka 1 kredi olmak üzere 5 tane kredim var. Aylık taksitler maaşı geçiyor. İcraya düşeceğim. Şubat ayından itibaren bu borçları ödeyemiyorum artık. Şimdi beni nasıl bir süreç bekliyor o kadar araştırmama sormama rağmen anlayamadım. Kafam çok dolu. Önce akbank icraya düşerse 90 gün sonunda icra takibi başlayacak. Bu süreçte vakıftaki kredileride ödeyemeyeceğim için vakıfbank kredi taksitlerini ek hesaptan kesmeye devam mı edecek? Ek hesabı sıfırlasam yine de eksi bakiye açıp tahsil mi edecek? Zabıt katibiyim. Memuriyet nasıl etkilenir? Adliye bir soruşturma açar mı bana? Bu icra süreçlerinden geçmiş arkadaşlar bana bir yol gösterebilir mi?


Asgariucretlimemur2
Şef
04 Ocak 2025 17:49

Ek hesaptan alırlar alınamayacak hale gelirse o kmh hesabı da artıya çıkmadığı için 91 gün sonunda icralık olur

Hepsi mahkemeye gider ödeyeceğim diye söz verme tazyik hapsi ile karşı karşıya kalırsın maaş için de 4de 1 kesilir gerisi hesabına yatar.

Kurum soruşturma açmak isterse açar sende cezayı al çekil

Sorunlu personel değilsen sorun çıkartmazlar

Egm olsa kademe durdurma veriyorlsr diye duymuştum sanırsam emin değilim.

Geçmiş olsun

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