Maaş haczi

Arkadaşlar vakıfa 4, akbanka 1 kredi olmak üzere 5 tane kredim var. Aylık taksitler maaşı geçiyor. İcraya düşeceğim. Şubat ayından itibaren bu borçları ödeyemiyorum artık. Şimdi beni nasıl bir süreç bekliyor o kadar araştırmama sormama rağmen anlayamadım. Kafam çok dolu. Önce akbank icraya düşerse 90 gün sonunda icra takibi başlayacak. Bu süreçte vakıftaki kredileride ödeyemeyeceğim için vakıfbank kredi taksitlerini ek hesaptan kesmeye devam mı edecek? Ek hesabı sıfırlasam yine de eksi bakiye açıp tahsil mi edecek? Zabıt katibiyim. Memuriyet nasıl etkilenir? Adliye bir soruşturma açar mı bana? Bu icra süreçlerinden geçmiş arkadaşlar bana bir yol gösterebilir mi?