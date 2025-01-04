Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 16:43
proje okulları atama kriteri
merhaba. proje okulları atama kriterleri belli mi acaba? bilgisi olan var mı?

fokyay
Şef
04 Ocak 2025 17:04

Atama kriterleri varmış ama yokmuş

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