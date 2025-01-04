Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler :


04 Ocak 2025 17:39
myo(damyo) bırakmayı düşünüyorum

başlıkta yazdığım gibi myo bırkmayı düşünüyorum sebebi seyir süreleri ve değersizlik şimdi diyebilirsiniz hiç araştırmadanmı girdin evet biraz öyle oldu mecburiyetten.intibakta hiçbirşey anlatamadıkları içinde bırakmadım ama şimdi konuştukça görmeye başlıyorum .şuan benimle aynı durumda olan yada geçmişte aynı durumda olmuş kişiler görüşlerini belirtirlerse çok müteşekkir olurum. okulu bırakırsam polislik veya tıbbi sekreterlik düşünüyorum en azından akşam olunca evime giderim düşüncesiyle. (tabiki bunları olup olamayacağımın garantisi yok). lütfen kardeşinize bir akıl verin kimseye derdimi anlatamıyorum

Çok Yazılan Konular

yeni promosyon anlaşmasi yapan iller varmı Maaş YetersizliğiMuvazzaf astsubayliktan kpss ile memurluga gecmekMilli savunma bakanımızın açıklamalarımemurluktan tsk ya geçiş mümkün müjandarma asem alımları hk.

Sözlük

Neme lazım 2 yılbaşı gecesi evde olmak fakat yılbaşını evde kutlamamak 2 rusya'da sıradan bir gün 2 hayata küsmek 1 editörlerin radyoculuğa merak salması 2 suizan 2 poşet çay 3 sürekli şikayet eden insan 3 Poşet ister misiniz 2 sevgilisiyle aynı evde yaşayan erkek 3

Son Haberler

Bisikleti ile istinat duvarından düşen güreşçi Tuna öldüYangında ölen 2 kardeş, yan yana toprağa verildiBoynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk öldü! Annesi tutuklandıSivas'ta, belediyeden emeklilere aylık 2 bin lira destek'4 milyon insan ölümle burun buruna'

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı