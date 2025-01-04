Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 19:18
110 liraya ek ders....

Ek ders 110 lira olmuş..

Bu koşullarda 30 saat ders alıp derse giren enayidir...vergi dilimine erken girip bir de kazancını da vergi olarak verecek.


ogretmenbey786
Aday Memur
04 Ocak 2025 19:48

yaklaşık 10 bin lira ek ders oluyor fazlası da olur da baş öğretmen tazminatı alıyor başöğretmen ek ders almadan öbürü 30 saat giriyor alamıyor bunu bana açıkla

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