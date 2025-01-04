Ek ders ücreti: 110 lira.

orası öyle. ama sanki yanlış yazmışım gibi neden eksi vermişler ki. yalan mı 30 saat derse giren bir öğretmen okul açık olduğu sürece toplam 75.000 lira civarı para alacak. ha dersiniz ki bunu alanlar sayıca az. anlarım

orası öyle. ama sanki yanlış yazmışım gibi neden eksi vermişler ki. yalan mı 30 saat derse giren bir öğretmen okul açık olduğu sürece toplam 75.000 lira civarı para alacak. ha dersiniz ki bunu alanlar sayıca az. anlarım