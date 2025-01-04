Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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04 Ocak 2025 19:18
Ek ders ücreti: 110 lira.

Ek ders 110 lira olmuş..

Bu koşullarda 30 saat ders alıp derse giren enayidir...vergi dilimine erken girip bir de kazancını da vergi olarak verecek.


ogretmenbey786
Aday Memur
04 Ocak 2025 19:48

yaklaşık 10 bin lira ek ders oluyor fazlası da olur da baş öğretmen tazminatı alıyor başöğretmen ek ders almadan öbürü 30 saat giriyor alamıyor bunu bana açıkla


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
04 Ocak 2025 21:10
30 saat derse giren başöğretmenin aylığı 75.000 lirayı buluyor. hiç fena değil.

firatli_genclik
Genel Müdür
04 Ocak 2025 21:21

Mesele 30 saat dersin hakkını verebilmek...

şaşkın tarihçi, Dün
30 saat derse giren başöğretmenin aylığı 75.000 lirayı buluyor. hiç fena değil.

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
05 Ocak 2025 07:09
orası öyle. ama sanki yanlış yazmışım gibi neden eksi vermişler ki. yalan mı 30 saat derse giren bir öğretmen okul açık olduğu sürece toplam 75.000 lira civarı para alacak. ha dersiniz ki bunu alanlar sayıca az. anlarım
firatli_genclik, Dün

Mesele 30 saat dersin hakkını verebilmek...


Kagiş
Müsteşar
05 Ocak 2025 09:00

Benzine yine zam gelecekmiş!! Boşversenize! Uzman olsam ne olur, baş olsam ne olur. Hele ki büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlar sizin işiniz hepten bitik!! Hadi şimdi iyi pazarlar. Haa yarın pazartesi aman diyeyim pazartesi sendromuna dikkat!!


bilinçlivatandas
Memur
05 Ocak 2025 10:24
katılıyorum hocam maalesef bazı mankafalar hala ünvanlara karşı yapılan iyileştirmenin farkında değil
şaşkın tarihçi, Dün
30 saat derse giren başöğretmenin aylığı 75.000 lirayı buluyor. hiç fena değil.

bilinçlivatandas
Memur
05 Ocak 2025 10:25
neden eksilediklerini söyleyim hocam bizim öğretmen camiası aman maaşa iyi deme daha da çok iste hep iste kafasında o yüzden sokaktakiler bize küfrediyorya
şaşkın tarihçi, Bugün
orası öyle. ama sanki yanlış yazmışım gibi neden eksi vermişler ki. yalan mı 30 saat derse giren bir öğretmen okul açık olduğu sürece toplam 75.000 lira civarı para alacak. ha dersiniz ki bunu alanlar sayıca az. anlarım

gıdaaa
Aday Memur
05 Ocak 2025 14:29

Eğer tek kişi çalışıp Uzman veya başöğretmen unvanın yoksa tabikide full ek ders alsak da yetmez hocam, heleki maaşının 1/3 ünü kiraya veriyorsan... Sadece kazandığınla şuanki durumunu normal yaşayıp, hiçbir yatırım yapamadan yaşlılığına gelmek olur. Evet şuan kazanılan yeter belki ama geleceğini düşünmezsen...


okuryazar3
Müsteşar
05 Ocak 2025 14:42

158 bin asgari geçim indirimi şubatta zamlı maaş 1 ay, martta yüzdelik vergi dilimindeyim kendime münhasır unvan" bOşöğretmen" olmak hakikaten iyi, diğer meslektaşlarımın da kısa sürede bu farkın bordrolarına yansıması dileğiyle.


bulaşşıkk
Şef
05 Ocak 2025 15:37

Senin gibisini sokakta görünce küfretmekle yetinmeyip yüzüne de tükürüyorlardır. :))

bilinçlivatandas, 11 saat önce
neden eksilediklerini söyleyim hocam bizim öğretmen camiası aman maaşa iyi deme daha da çok iste hep iste kafasında o yüzden sokaktakiler bize küfrediyorya

bilinçlivatandas
Memur
05 Ocak 2025 15:46
Hadi lan oradan salatalık
bulaşşıkk, 6 saat önce

Senin gibisini sokakta görünce küfretmekle yetinmeyip yüzüne de tükürüyorlardır. :))


fatihli eğitimli
Memur
05 Ocak 2025 16:35

Maaşım Ocak ta 61.700 olacak

16 saat derse giriyorum yani oldukça rahatım..

30 saat girsem ekstra her ay 8001 kazanacağım

10 ayda 80.010 eder

Yani nerdeyse 2 kat fazla çalışacağım alacağım ücret ortada.

Ayrıca fazladan ekderse girerek vergi dilimine daha erken girip ödüyecegim fazla vergi hesabınida yaparsak neredeyse bedavaya çalışmış olacağız.


Özgürlükzamanı
Şef
05 Ocak 2025 16:53

Ek derse girmenin hiç bir mantığı kalmadı.


MS0640
Aday Memur
05 Ocak 2025 17:02

Ekders 140 TL 110 değil


fotoburak
Aday Memur
05 Ocak 2025 17:10

Değerli arkadaşlar birisi beni bilgilendirsin. Evliyim eşim çalışmıyor benim maaşım sanki hiç vergi dilimine girmedi gibi acaba eşi çalışmayan kişilerde sistem farklı mı işliyor.. not:4 yaşında 1 çocuğum var


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
05 Ocak 2025 17:49
orası öyle hocam. ben de 15 saat derse giriyorum. iki günüm boş. sabah akşam beş gün okulda olup 30 saat derse giren benden 6-7 bin fazla alıyor ancak. kesinlikle böylesini tercih ederim. ek ders seyyanen zam ve uzmanlıktan sonra çok cüzzi kaldı maaşa göre.
fatihli eğitimli, 5 saat önce

Maaşım Ocak ta 61.700 olacak

16 saat derse giriyorum yani oldukça rahatım..

30 saat girsem ekstra her ay 8001 kazanacağım

10 ayda 80.010 eder

Yani nerdeyse 2 kat fazla çalışacağım alacağım ücret ortada.

Ayrıca fazladan ekderse girerek vergi dilimine daha erken girip ödüyecegim fazla vergi hesabınida yaparsak neredeyse bedavaya çalışmış olacağız.


MS0640
Aday Memur
05 Ocak 2025 19:09

Hayır öyle bir şey yok

fotoburak, 5 saat önce

Değerli arkadaşlar birisi beni bilgilendirsin. Evliyim eşim çalışmıyor benim maaşım sanki hiç vergi dilimine girmedi gibi acaba eşi çalışmayan kişilerde sistem farklı mı işliyor.. not:4 yaşında 1 çocuğum var


ogretmenbey786
Aday Memur
05 Ocak 2025 19:13

kiralar bu kadar yüksek olmasa çok rahat geçinilir. En azından ben şuanki maaşımla kira yükü olmasa çok rahat geçinirim inşallah Allah bana bir ev nasip ederse çok daha güzel olabilir

Kagiş, Bugün

Benzine yine zam gelecekmiş!! Boşversenize! Uzman olsam ne olur, baş olsam ne olur. Hele ki büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlar sizin işiniz hepten bitik!! Hadi şimdi iyi pazarlar. Haa yarın pazartesi aman diyeyim pazartesi sendromuna dikkat!!


bulaşşıkk
Şef
05 Ocak 2025 19:16

Aman dikkat et o salatalık bi tarafına girmesin yoksa bilincini kaybedersin :)

bilinçlivatandas, 6 saat önce
Hadi lan oradan salatalık

Cancansel
Aday Memur
05 Ocak 2025 19:50
Mesele burada işte aynı işe farklı ücret tarifesi. Meslekte 9. yılım ve dediklerinizi bana uymuyor. Tek günahım geç doğmak Uzman ya da Başöğretmeni diğerlerinden ayıran 80 saat video izlemesi. Emin olun tüm öğretmenler o videoları izleyebilir. Yani Uzmanlık vs maaş adaletini sağlamadığı gibi öğretmenler aradında uçurum oluşturuyor.
şaşkın tarihçi, Bugün
orası öyle. ama sanki yanlış yazmışım gibi neden eksi vermişler ki. yalan mı 30 saat derse giren bir öğretmen okul açık olduğu sürece toplam 75.000 lira civarı para alacak. ha dersiniz ki bunu alanlar sayıca az. anlarım
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