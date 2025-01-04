Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2025 19:59
Seyyanen Zam
Merhaba bu seyyanen Zam 8000 lira olarak mi devam edecek teşekkür ederim

Ali Öztürk.
04 Ocak 2025 20:13

Seyyanen zam mı verildi


Deli Doktoru
Aday Memur
04 Ocak 2025 20:19

seyyanen zam 8000 lira mı olarak devam edecek diye bir soru soran memur arkadaşım olmasını kabullenemesem de açıklamak gerekiyor anlaşılan.

Seyyanen yapılan zam aynı oranda % lik zam alıyor şuan 8000 üstünde seyyanen alınıyor zaten bunun üstüne bir ek diyorsanız mevcut şartlarda söz konusu değil.


Türkçeci_7
Müsteşar
04 Ocak 2025 20:28

Trolun biri ciddiye almayin.

Deli Doktoru, 1 saat önce

seyyanen zam 8000 lira mı olarak devam edecek diye bir soru soran memur arkadaşım olmasını kabullenemesem de açıklamak gerekiyor anlaşılan.

Seyyanen yapılan zam aynı oranda % lik zam alıyor şuan 8000 üstünde seyyanen alınıyor zaten bunun üstüne bir ek diyorsanız mevcut şartlarda söz konusu değil.


TÜRK1512
Aday Memur
04 Ocak 2025 21:21
Verilmiş bende yeni gördüm ama 8000 degil
Ali Öztürk., 1 saat önce

Seyyanen zam mı verildi


TÜRK1512
Aday Memur
04 Ocak 2025 21:24
Kardeşim o zaman baştan soyleyin bunu herkes 8000 diyor neyse bordroda belli olur
Deli Doktoru, 1 saat önce

seyyanen zam 8000 lira mı olarak devam edecek diye bir soru soran memur arkadaşım olmasını kabullenemesem de açıklamak gerekiyor anlaşılan.

Seyyanen yapılan zam aynı oranda % lik zam alıyor şuan 8000 üstünde seyyanen alınıyor zaten bunun üstüne bir ek diyorsanız mevcut şartlarda söz konusu değil.


TÜRK1512
Aday Memur
04 Ocak 2025 21:27
Sakin ol bilgi edinmek için yazıyorum
Türkçeci_7, 1 saat önce

Trolun biri ciddiye almayin.

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