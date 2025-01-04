seyyanen zam 8000 lira mı olarak devam edecek diye bir soru soran memur arkadaşım olmasını kabullenemesem de açıklamak gerekiyor anlaşılan.

Seyyanen yapılan zam aynı oranda % lik zam alıyor şuan 8000 üstünde seyyanen alınıyor zaten bunun üstüne bir ek diyorsanız mevcut şartlarda söz konusu değil.