KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 21:25
mühendislik müfettişlik geçiş
Sözleşmeli mühendis olarak başladıktan sonra çalışırken sözleşmeli müfettişlik kazanıldı diyelim geçiş mümkün müdür yoksa 1 yıl bekleme süresi mi oluyor

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