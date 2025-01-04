Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2025 21:28
Refah Payı verirler mi ?

Refah Payi verirler mi sizce


Kualalumpur1
Aday Memur
04 Ocak 2025 21:36

Refah babayı verirler


TÜRK1512
Aday Memur
04 Ocak 2025 21:52
üzüldüm
Kualalumpur1, 2 saat önce

Refah babayı verirler


Özgürlükzamanı
Şef
04 Ocak 2025 22:42

Pazartesi bakanlar kurulu sonrası refah payı açıklanacak.


ricardo22
Şef
04 Ocak 2025 22:50

Memur tarihinde ilk defa Merkez Bankası enflasyon tahmininin altında zam alacaktır. Bu açıdan bile refah payı şart.


duygugul1876
Aday Memur
04 Ocak 2025 23:00

İnşallah dogrudur. Cok ihtiyacimiz var refah payına.

Özgürlükzamanı, 36 dk. önce

Pazartesi bakanlar kurulu sonrası refah payı açıklanacak.


Anderson1
Şef
04 Ocak 2025 23:06

Verirler verirler :) açta cartoniga tvden çizgi film izlemeye devam et sen gerçeklerden uzak

Toplam 6 mesaj

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