Eş durumu Tayini

Merhaba arkadaşlar, eş durumu tayinin normalde açıklanma tarihi 17 ocak lakin erken açıklanma durumu var mı acaba? Bir önceki eş tayini erken açıklandı. Konu hakkında bilgisi olan varmı acaba

Merhaba arkadaşlar, eş durumu tayinin normalde açıklanma tarihi 17 ocak lakin erken açıklanma durumu var mı acaba? Bir önceki eş tayini erken açıklandı. Konu hakkında bilgisi olan varmı acaba