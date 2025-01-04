Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2025 21:42
Geçici görev taşınma ucreti

Kadrolu olarak bir adliyede görev yapratken, gecici olarak merkez teşkilatta yada başka ildeki bir adliyede görevlendirmek taşınma ucreti alma hakkımız var mi


iyaf
Aday Memur
04 Ocak 2025 22:33
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