2024/2 ile SGK İcra Memurluğu hk.

Merhabalar, 2024/2 ile atanan tüm arkadalari tebrik ederim. Konya SGK kurumu icra memurluğuna atandım. İcra servisi il merkezi dışında Konya'nın diğer ilçelerinde bulunuyor mu acaba bilen var mıdır? Buna göre ev taşıma işlerini planlamam gerekiyor Cevap veren kişilere şimdiden çok teşekkür ederim

Merhabalar, 2024/2 ile atanan tüm arkadalari tebrik ederim. Konya SGK kurumu icra memurluğuna atandım. İcra servisi il merkezi dışında Konya'nın diğer ilçelerinde bulunuyor mu acaba bilen var mıdır? Buna göre ev taşıma işlerini planlamam gerekiyor Cevap veren kişilere şimdiden çok teşekkür ederim