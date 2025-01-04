KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 22:07
2024/2 ile SGK İcra Memurluğu hk.
Merhabalar, 2024/2 ile atanan tüm arkadalari tebrik ederim. Konya SGK kurumu icra memurluğuna atandım. İcra servisi il merkezi dışında Konya'nın diğer ilçelerinde bulunuyor mu acaba bilen var mıdır? Buna göre ev taşıma işlerini planlamam gerekiyor Cevap veren kişilere şimdiden çok teşekkür ederim

hanhun44
Aday Memur
04 Ocak 2025 22:08
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